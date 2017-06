La “Jannacci-Night” alle festa delle ciliegie

Foto varie

Pronti via, si parte. La lunga e magica estate della laboriosa Proloco di Cuvio va a cominciare. Una stagione di musica, gastronomia e cultura con le tradizionali feste e un luglio musicale, coordinato dal maestro Riva, più sostanzioso rispetto agli altri anni.

Nel prossimo week-end di giugno la valle si animerà con il classico di apertura delle feste estive: presso il parco comunale ”Pancera” di Cuvio rinnovato e ampliato negli spazi accessibili al pubblico, sarà il turno, come si dice in paese, della “Dumeniga di scerees”.

Il massiccio programma prenderà il via nella serata di venerdì’ 16 con l’apertura della cucina che sarà particolarmente attiva per tutti i tre giorni. Nella location sono disponibili 1000 posti a sedere di cui 500 coperti da attrezzati tendoni e pronti per servire al tavolo ci saranno sempre i ragazzi in giallo della proloco, ai fornelli i sempre più sorprendenti cuochi stupiranno ancora con le loro creazioni culinarie e poi tanto, tanto pesce soprattutto nel menù di venerdì. La serata sarà a base di musica anni 60: il gruppo Punto J si esibirà nel concerto “Canzoni Intelligenti” tributo a Enzo Jannacci, un revival delle canzoni del celebre cantautore milanese.

Sabato 17 continueranno musica e gastronomia: nel pomeriggio apertura dell’esposizione di hobbisti, artigiani e artisti locali; durante la serata, cena con la porchetta alla cuviese e le leggendarie super costine. La serata danzante animata dall’orchestra “Miki Ferrara” sarà preceduta dal gruppo Art dance studio con lo spettacolo “Vento del deserto”.

Infine, domenica 18, nel pomeriggio, un po’ di sport: presso il campo sportivo Franco Mosca quadrangolare di calcio a 5 per calciatori non udenti. La cucina propone per il pranzo delle ore 12.30 gran risottata con gamberetti e ciliegie mentre per il menù della sera una novità per il palato di grandi e piccini: gli hamburger di chianina.

Nell’ampliato spazio all’aperto adibito a pub, per chi, vuole solo bere o intrattenersi con amici, vi attende il “Bier-Garten”, con numerose qualità di birra tedesca, specialità bavaresi e l’ennesima trovata della cucina Cuviese: gli arrosticini abruzzesi.