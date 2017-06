La Lega chiede più pulizia per la palestra di via Bixio

Vedano Olona - Palestra via Bixio

La Lega Nord chiede più pulizia per la palestra del Centro sportivo di via Bixio.

“Solo sei mesi fa, venivano spesi circa 200mila euro per ristrutturare la palestra di Via Bixio – spiega una nota della sezione vedanese – con un intervento, da noi contestato, di riscaldamento a pavimento, inaugurato pomposamente con tanto di ” taglio di nastro” (sport in cui i nostri amministratori di Vedanoviva non sono secondi a nessuno). Il vicesindaco Orlandino diceva “Vorremmo che Vedano diventasse una “città dello sport”, e questa palestra rinnovata può essere un buon punto di partenza”. Purtroppo giudicando lo stato di pulizia in generale e l’incuria presente, crediamo che il traguardo sia ancora lontano”.

Sotto accusa, secondo la Lega, la manutenzione della palestra: “Come per tutte le cose, oltre che tagliare nastri , bisogna effettuare le dovute manutenzioni. Forse gli interventi necessari alla palestra erano altri, anche meno dispendiosi, vedi una maggiore pulizia in generale, dei servizi igienici e docce fruibili in serenità e altre piccole opere. Poveri i nostri giovani atleti che non possono nemmeno usufruire con la dovuta igiene della palestra di Via Bixio”.