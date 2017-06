La MAM spa di Morazzone annuncia 90 licenziamenti

La MAM spa, azienda metalmeccanica di Morazzone che dà lavoro a 150 persone ha annunciato 90 licenziamenti. Una decisione a cui il sindacato dei metalmeccanici (Fiom, Fim e Uilm) ha risposto immediatamente con un presidio dei lavoratori davanti allo stabilimento di via Caronno Varesino.

L’azienda, acquistata un anno fa da un gruppo cinese, è leader mondiale nella costruzione di collettori e fornisce diversi settori dall’automotive fino all’elettodromestico. «Abbiamo incontrato i vertici dell’azienda – spiegano i sindacati – per discutere del piano industriale, ma a fronte di un’apparente disponibilità c’è la evidente mancanza di una volontà per arrivare a un accordo meno traumatico per i lavoratori e per l’intero territorio». Il riferimento del sindacato a quest’ultimo aspetto riguarda proprio la provenienza dei lavoratori dell’azienda per lo più residenti a Morazzone e nei paesi limitrofi.