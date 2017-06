La maratona elettorale in diretta su VareseNews

Domenica 11 giugno si vota per una tornata amministrativa che porterà alle urne anche undici comuni della provincia di Varese oltre ad alcuni centri importanti come Legnano o Como.

VareseNews offrirà una copertura completa delle elezioni: agli articoli sul giornale e allo speciale elettorale (già attivo da diverse settimane) si aggiunge una diretta liveblog nella quale forniremo dati e commenti in tempo reale.

La nostra diretta è attiva fin dal venerdì precedente alla tornata elettorale e vivrà il proprio clou a partire dallo spoglio delle schede (avvio alle 23 di domenica sera). I lettori possono partecipare alla discussione o scrivendo un commento nello spazio apposito, o usando – su Twitter e Instagram – l’hashtag #elezionivn. Per visualizzare al meglio il liveblog CLICCATE QUI.