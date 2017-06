La musica black protagonista in città

Tempo libero generica

Due festival, dieci giorni di musica, artisti nazionali e internazionali in concerto. Sono stati presentati questa mattina (mercoledì 28 giugno) i programmi di “Black & Blue Festival” e di “Varese Gospel Festival”, gli eventi dedicati alla musica black che dal 7 al 16 luglio saranno protagonisti in città. «L’idea è quella di unirli per creare un unico grande festival chiamato Varese Summer Soul, unire energie per proporre un calendario che si interseca», spiegano Fausto Caravati e Alessandro Zoccarato, direttori artistici delle rassegne.

Al momento però, resta un’idea che con probabilità verrà realizzata nelle prossime edizioni. Stando ai programmi invece, le due rassegne storiche, compiono rispettivamente 17 e 19 anni, si presentano alla città con un programma molto ricco. Tutti i giorni infatti, sarà possibile incontrare artisti all’ora dell’aperitivo, in prima serata, durante un giro in barca o durante la messa ma anche workshop e incontri. Tra i diversi eventi, infatti da segnalare ci sono da segnalare alcuni eventi d’eccezione sul Lago di Varese e l’Isolino Virginia come quello previsto per il 12 luglio, con partenza dal molo di biandronno alle 19 per raggiungere il sito Unesco al tramonto e ascoltare, sdraiati sul prato, Ray Wellen e Max Prandi.

Inoltre, in occasione dei due festival, è stato attivato un accordo con alcuni esercenti e strutture zona per creare dei pacchetti ad hoc, dedicati a coloro che parteciperanno alle serate. Questi verranno comunicati sui loro canali ufficiali.

VARESE GOSPEL FESTIVAL

Il programma prosegue giovedì 13 luglio con alcuni aperitivi in Gospel: in Via del Cairo in collaborazione con il Cuba Bar; in Piazza Carducci in collaborazione con il Caffè Carducci e venerdì 14 con un concerto Gospel in Piazza del Podestà ad orario aperitivo. Ospiti di punta di questa edizione saranno Twin Cities Gospel Choir ovvero una selezione di cantanti gospel provenienti da cori gospel di tutta Italia.

Special guest per la prima volta in Italia sarà Michelle Prather, salmista e predicatrice del Gospel, nota per aver sconvolto l’arena Gospel a Memphis e dintorni e per aver collaborato con Kevin Davidson e The Voices, Kurt Carr e The Kurt Carr Singers, Nu Tradition e RiZen. Michelle ha registrato, inoltre, come voce principale su diversi album per Kevin Davidson & The Voices Mississippi Blvd, Kurt Carr e Kurt Carr Singers.

Michelle terrà uno speciale workshop di canto Gospel al Teatro “G. Santuccio” di Varese. Per informazioni e prenotazioni occorre scrivere una mail a prenotazioni@solevoci.it. Sarà anche protagonista della serata di sabato 15 luglio. Sul palco insieme a Michelle Prather, Twin Cities Gospel Choir e Veronica Sbergia e Max De Bernardi, che per l’occasione presenteranno uno show inedito, appositamente studiato per raccontare la commistione tra old time music, ragtime, blues delle origini e gospel, dove affonda le radici lo spiritual.

Domenica 16 luglio si inizierà con la Messa Gospel delle ore 11:00 presso la Basilica di San Vittore e si terminerà con il concerto dei Greensleeves Gospel Choir nell’area tensostruttura dei Giardini Estensi a partire dalle ore 21:00.

I biglietti per i concerti del 15 e del 16 luglio previsti ai Giardini Estensi saranno disponibili in biglietteria durante la sere stesse. Per gli eventi sull’Isolino Virginia è richiesta la prenotazione a: eventi@solevoci.it. Per il workshop con Michelle Prather è richiesta la prenotazione a: prenotazioni@solevoci.it. Per altre informazioni: segreteria organizzativa anna.manicone@solevoci.it. Sito internet: http://www.varesegospel.it/

BLACK & BLUE FESTIVAL, IL PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 7 luglio, h 18.30- Apertura con un colorato aperitivo in blues nel centro storico che vedrà suonare in Piazza Carducci, con la collaborazione del Caffé Carducci, il duo del cantautore blues (e con il cuore al rock springsteeniano) Daniele Tenca fresco della pubblicazione di un nuovo disco. Alla stessa ora in via Del Cairo nei pressi del Cuba bar in concerto anche il veterano del blues rurale italiano Angelo Leadbelly Rossi (Ingresso libero).

Sabato 08, h 21.00 -Nella stupenda e classica location della tensostruttura dei Giardini Estensi,sul palco c’è la regina delle voci blues/soul italiane: Linda Valori, cantante apprezzata in tutto il mondo per la sua voce potente e intensa, accompagnata dalla band di Maurizio Pugno (Ingreso € 10,00).

Domenica 09, h 11.00 - Gospel Mass alle ore 11.00 presso il Sacro Monte di Varese.

Domenica 09, h 21.00 - Ancora ai Giardini Estensi, spazio alle chitarre più rock-blues con la band inglese di Danny Bryant, l’ex enfant prodige del blues inglese ormai divenuto una realtà consolidata(Ingresso € 10,00).

Lunedì 10, h 19.00 -Si cambia location, si va sul lago di Varese per una crociera musicale tra i canneti con un unplugged in perfetto stile Louisiana: ad accompagnarci in questo viaggio, direttamente dal Minnesota, il chitarrista Kent Duchaine (navigazione e concerto € 15,00).

Martedì 11, h 19.00- Si balla con un dj set al bar di Villa Toeplitz. Dj Vigor e Lost&Found (Ingresso libero).

Mercoledì 12, h 19.00 – Chiusura del festival sul lago e precisamente nel sito UNESCO dell’Isolino Virginia con un concerto al tramonto accompagnato da degustazioni insieme all’armonicista Ray Wallen (Tragitto in barca, concerto e aperitivo con buffet in piedi € 20,00).

I biglietti per i concerti previsti ai Giardini Estensi saranno disponibili in biglietteria la sera stessa, o in prevendita contattando l’indirizzo blackbluefestival@gmail.com. Per gli eventi sull’isolino Virginia è richiesta la prenotazione a:eventi@solevoci.it