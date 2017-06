La notte bianca arriva prima e... trasformerà Saronno in un circo

Una nuova data ed un tema da sviluppare per le vie del centro: così il distretto urbano del commercio guidato dall’assessore Francesco Banfi ha deciso di rinnovare la Notte bianca evento clou dell’estate saronnese che negli ultimi anni è apparsa un po’ in affanno.

Prima novità la data: l’evento sarà anticipato di tre settimane. Generalmente la manifestazione animava la città nel secondo sabato di luglio mentre quest’anno si resterà svegli fino all’alba sabato 24 giugno. Una nuova data che consente anche di evitare concomitanze con altre iniziative analoghe nei comuni limitrofi come Ceriano Laghetto. Ma non solo.

Per dare nuova linfa all’evento è stato scelto un tema, quello del circo, a cui tutte le attività che parteciperanno, dalle associazioni ai negozi, passando per bar e ristoranti, dovranno attenersi proponendo iniziative ed intrattenimenti a tema. Insomma per una notte il centro di Saronno si trasformerà in una sorta di enorme tendone circense che ospiterà eventi che si susseguiranno fino a tarda ora.”Esistono strumenti e luoghi preposti all’organizzazione, al coordinamento e alla gestione di eventi – spiega l’assessore Banfi – Saronno è proprio il Distretto urbano del commercio che è già al lavoro per definire modalità e contenuti. Nessun commerciante viene escluso ma ovviamente per ottimizzare il risultato è necessario avere un’organizzazione comune a tutti gli esercenti”.