La notte bianca \"rinasce\" come festa d\'inizio estate... anche grazie al circo

SARONNO – Niente ressa ma tante proposte e tanto divertimento per la notte bianca bianca saronnese. L’edizione 2017 è stata una vera e propria sperimentazione visto che è stata cambiata la data e per la prima volta è stato un tema che unisse tutte le iniziative.

A tracciare il bilancio della serata l’assessore al Commercio Francesco Banfi: “E’ diventata una sorta di battesimo dell’inizio dell’estate. Diversi commercianti hanno creato punti di interesse legati al tema che abbiamo scelto (il circo ndr): c’è chi ha decorato le vetrine e persino chi ha creato menù a tema. E’ una delle riprove che muovendosi e decidendo insieme è possibile dare luogo a iniziative per la città e non solo. E’ per questo che è importante e positiva l’esperienza del distretto del Commercio. E’ stato per tutti bello vedere una città viva con intrattenimenti adatti ai gusti di tutti. Un plauso ai commercianti, alle associazioni che hanno collaborato e un grande grazie all’ufficio commercio che ha lavorato per progettare e autorizzare il tutto, alla polizia locale, alle forze dell’ordine e a tutti i volontari che si sono messi a disposizione”.

Tra gli eventi più apprezzati la pole danc organizzata da Radiorizzonti in piazza Volontari del sangue, il circo per i più piccoli in piazza Libertà mentre a catalizzare gli adolescenti è stato il concerto del rapper romano Achille Lauro in vicolo Portici. Tante anche le proposte gastronomiche anche se non si sono registrate particolari code anche grazie alla scelta di bar e ristoranti di creare un sistema di prenotazione.