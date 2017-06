La Pallacanestro Varese “gioca” per la certificazione di qualità

Foto varie di pallacanestro

Un club sportivo, al di là delle importantissime logiche “di campo” e di quelle legate al tifo, è sempre più simile alle aziende “normali”. Lo hanno spiegato in queste interviste i personaggi che interverranno domani (mercoledì 28 giugno) alle Ville Ponti per il convegno “Business di squadra”, lo ha ribadito quest’oggi la stessa Pallacanestro Varese con una conferenza stampa nella sala “Gualco” del PalA2a.

«Quando ci sono io non si parla di basket giocato» ha scherzato l’amministratore delegato Fabrizio Fiorini, e ha ragione. La mattinata è infatti stata dedicata a un nuovo percorso intrapreso dalla società biancorossa, quello per ottenere la certificazione ISO 9001, uno standard ormai consueto per molti campi economici ma praticamente una novità per quanto riguarda la pallacanestro professionistica italiana.

«Il progetto è partito lo scorso autunno e proprio ieri ha superato lo “stage 1″, il primo passo concreto verso la certificazione che contiamo di ottenere nell’ottobre di quest’anno (per arrivarci sarà necessario iniziare il campionato: alcune procedure saranno verificate durante le partite ndr) – ha proseguito Fiorini – Le autorità sportive chiedono sempre più vincoli alle società: io credo che se si utilizzasse questo criterio, si risolverebbero, o almeno si ridurrebbero, molti problemi relativi alla stabilità dei club».

Pallacanestro Varese ha affidato il lavoro preparativo alla ProGest, società di consulenza bresciana rappresentata da Chiara Beretta, colei che ha studiato lo status quo del club e ha messo a punto i processi organizzativi interni necessari per l’ottenimento dell’ISO 9001. «Il nostro lavoro è rivolto sia agli uffici sia all’area sportiva – ha spiegato Beretta – C’era la necessità di “fotografare” la situazione interna a Pallacanestro Varese, di analizzare il contesto in cui opera la società, di studiare i processi e individuare i rischi ma anche di stilare un piano di miglioramento a livello gestionale. Ci siamo dati obiettivi specifici e una serie di regole da seguire: da qui in avanti le procedure andranno applicate in tutte le aree, e solo quando ciò avverrà potremo ricevere l’ISO 9001». Questa attività – ha sottolineato Fiorini – non peserà sulle casse sociali, perché ProGest avrà un rapporto di “cambio merce” con Pallacanestro Varese, e quindi beneficerà di spazi pubblicitari e altri benefit per il lavoro svolto.

Alla conferenza stampa sono quindi intervenuti i rappresentanti del RINA, l’ente terzo che dovrà assegnare la certificazione richiesta. Il RINA è una multinazionale nata (e con sede) a Genova nel 1861, opera in 65 Paesi con circa 3.700 dipendenti ed è un vero colosso per questo tipo di attività. «La parte organizzativa delle aziende è oggi sempre più importante, noi ci occupiamo di verificare in modo indipendente che siano rispettati i requisiti richiesti per ogni tipo di certificazione» ha ricordato Fabrizio Freti.

«Secondo le nostre ricerche non ci sono club di Lega Basket Serie A tra quelle che hanno ottenuto ISO 9001 e anche nel calcio sono rarissime – gli fa eco Marco Gandini della sede milanese di RINA – Varese in questo senso sta tracciando una strada nuova».

«I vantaggi dell’ottenere l’ISO 9001 non si vedranno nell’immediato – ha concluso Pasquale Fattore, della direzione generale genovese – ma emergeranno con il passare del tempo». Vantaggi che dovrebbero concretizzarsi sia nel funzionamento interno della società, sia nel rapporto con eventuali sponsor che troveranno un ambiente di efficienza garantita.