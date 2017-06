La piccola editoria in mostra sulle rive del Ceresio

Foto varie

Con la sesta edizione di “Libri al Lago” la Giacomo Morandi Editore ripropone la Piccola ostra dell’Editoria indipendente nella Sala Mostre di Piazzale Luraschi a Porto Ceresio.

Come ormai da tradizione, la manifestazione culturale che ospiterà Editori e scrittori provenienti da diverse zone dell’Italia e anche dalla vicina Svizzera, si terrà a partire dall’ultimo fine settimana di giugno e si concluderà la prima domenica di luglio.

Organizzata con il patrocinio del Comune di Porto Ceresio, “Libri al Lago” aprirà i battenti venerdì 23 giugno e chiuderà con l’ultima presentazione domenica 2 luglio contando ben ventitré presentazioni di libri, un laboratorio di scrittura creativa per adulti, un laboratorio per ragazzi e una conferenza sul fenomeno delle sette sataniche in occasione della presentazione del saggio “La metà oscura della

preghiera” della giurista ed esperta in criminologia Giorgia Stanese.

In particolare questa presentazione, alla quale parteciperanno ospiti esperti in indagini di Polizia Giudiziaria, ha ottenuto “l’adesione” del Coordinamento Provinciale di Varese dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Come ogni anno la giornalista e scrittrice Sara Magnoli presenterà un nuovo volume della collana per ragazzi “Zac & Lalo”, anche questa volta in versione bilingue italiano-inglese con caratteri facilitati adatti a tutti i ragazzi. La collana, che sta riscuotendo successo in diverse scuole distribuite su tutto il territorio nazionale, è illustrata da Tiziano Riverso.

Nuovo saggio anche per la sociologa e docente universitaria Ada Cattaneo che presenterà una ricerca sulle antiche ricette culinarie dell’aristocrazia lombarda.

Dalla Svizzera, alcuni componenti del Gran Consiglio Ticinese presenteranno un libro con interviste ai componenti della squadra di calcio amatoriale composta dai personaggi della politica del Cantone: “Quattro calci negli stinchi con rispetto!”.

Sempre dal territorio elvetico, saranno ospiti di “Libri al Lago”: Begoña Feijoo Fariña, Sergej Roic, Roberto Genazzini, Alessandro Arseni. Quest’ultimo autore

presenterà ben tre volumi sulla “Storia della Navigazione a Vapore e dei Servizi Postali sul Mediterraneo 1839-1850″. Un’opera costata 27 anni di ricerche svolte in diversi archivi sparsi per tutto il Mediterraneo, Malta compresa.

Spazio ai giovanissimi con “Il mondo a colori” di Sara Maiorino, ovvero l’adolescenza raccontata da un’adolescente.

Saranno presenti in questa edizione di Libri al Lago, anche alcuni ospiti della Fondazione Molina di Varese che hanno realizzato un libro con le loro “Storie di ieri, storie di oggi”.

Il secondo fine settimana, inizierà il venerdì con Vincenzo Lerro dal Piemonte, proseguirà con un sabato pomeriggio tra giallo e noir con Lorena Lusetti e Katia Brentani dall’Emilia Romagna, Sara Magnoli e altre autrici.

Da Caserta, giungerà Maria Preziosa Coppola con il suo “Viaggio nel Tempo”.

Chiuderanno la manifestazione Amalia Di Bartolo, Gaetano Foccillo e Gianni Rosa.

QUI IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DI TUTTI GLI APPUNTAMENTI