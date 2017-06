La polizia bussa perché disturba, lui apre con la pistola in pugno

Il Ministero pubblico, la Polizia cantonale e la Polizia comunale di Locarno comunicano che sabato, 24 giugno, poco dopo la mezzanotte a Locarno, due agenti della Polizia comunale di Locarno sono intervenuti in un appartamento di una palazzina in Piazzetta dei Capitani per un disturbo alla quiete pubblica. L’inquilino dell’appartamento, un 46enne cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese, ha aperto la porta di casa impugnando una pistola carica e minacciando gli agenti. Questi ultimi gli hanno intimato di gettare a terra l’arma, cosa che l’uomo ha fatto, e successivamente sono riusciti ad immobilizzarlo. La perquisizione dell’appartamento ha permesso di rinvenire un’altra pistola e munizioni. Armi e munizioni che sono state sequestrate. Il 46enne è stato interrogato da agenti della Polizia cantonale ed in seguito denunciato al Ministero pubblico per violenza o minaccia contro funzionari e infrazione alla Legge federale sulle armi. L’inchiesta è coordinata dal Sostituto Procuratore generale Antonio Perugini.