La Polizia “intercetta” il ladro di biciclette, arrestato

Lo scorso sabato una pattuglia del Commissariato della Polizia di Stato di Gallarate, durante il consueto servizio di controllo del territorio, ha arrestato un 35enne bengalese per evasione e denunciato per ricettazione.

La Volante è intervenuta in seguito alla richiesta di un giovane cittadino che aveva notato, poco prima, il bengalese a bordo della bicicletta di sua proprietà, rubata qualche settimana prima.

Il giovane è riuscito a fornire precise indicazioni descrittive sull’identità dell’uomo, riuscendo in tal modo a consentire agli Agenti del Commissariato di individuarlo, in quanto pregiudicato già noto.

I poliziotti, messisi alla ricerca in particolare nei pressi dell’abitazione dell’uomo, hanno presto individuato, lungo via Sanzio, M.R., corrispondente anche nell’abbigliamento alla descrizione fornita e a poca distanza è stata rinvenuta la bicicletta rubata, assicurata con una catena ad una recinzione. La chiave del lucchetto, trovata addosso allo straniero in questione, ha consentito agli operatori di restituire la bici al legittimo proprietario e di procedere alla denuncia del 35enne per ricettazione ed all’arresto per evasione in quanto l’uomo era già sottoposto al regime degli arresti domiciliari.