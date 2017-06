La polizia svizzera: «Allarme meteo, non sostate sui ponti»

Foto varie

La Polizia Cantonale comunica che, viste le piogge molto intense che continueranno anche nelle prossime ore, l’allarme meteo in Ticino permane di attualità fino alle 24 del 28.06.2017.

In particolare nel Ticino centrale, nel Locarnese e nel Sottoceneri. Vi è quindi ancora pericolo per quanto riguarda l’ingrossamento repentino di corsi d’acqua con trasporto di materiale, frane e caduta di sassi. Si invita quindi la popolazione a continuare a prestare estrema attenzione e in particolare:

– non sostare su ponti o in prossimità di corsi d’acqua e di pendii ripidi

– nelle zone particolarmente colpite dal maltempo utilizzare il veicolo privato solo se strettamente necessario

– visti i problemi alla viabilità a limitare all’indispensabile gli spostamenti