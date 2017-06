La presa in carico del paziente cronico: incontro con l’assessore Gallera

medici generiche

Ci sarà anche l’assessore al Welfare Giulio Gallera al convegno organizzato da ATS Insubria nell’aula magna dell’Università dell’Insubria in via Ravasi con la possibilità di seguire l’evento in streaming nella sala di Varese Vive in via Lonati.

Il titolo dell’incontro è: “La presa in carico: attuazione della Riforma Sanitaria” all’Aula Magna di Via Ravasi

All’incontro sono invitati i medici di medicina generale per approfondire le tematiche relative alla presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili, per riorganizzare e soddisfare la domanda crescente di assistenza caratterizzata dalla continuità delle cure per periodi di lunga durata.

I relatori:

Avv. Giulio Gallera

Assessore al Welfare

Regione Lombardia

Dott. Giovanni Daverio

Direttore Generale Assessorato Welfare

Regione Lombardia

Dott.ssa Paola Lattuada

Direttore Generale

ATS Insubria

Dott. Lucas Maria Gutierrez

Direttore Sociosanitario

ATS Insubria

Dott.ssa Anna Maria Maestroni

Direttore Sanitario

ATS Insubria

Dott.ssa Esterina Poncato

Direttore Dipartimento PIPSS

ATS Insubria

Dott.ssa Maria Cristina Della Rosa

Direttore Dipartimento