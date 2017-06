La processione del Corpus Domini

La processione del 14 agosto al Sacro monte

Domani, giovedì 15 giugno alle ore 20.30 si terrà la processione decanale del Corpus Domini per le vie della città, con partenza dalla Prepositurale e termine al Parco Ferrini.

Il percorso sarà via Manzoni, via Sereni, via XV Agosto, via Veneto, corso XXV Aprile, piazza Risorgimento, orco Ferrini dove verrà impartita la benedizione eucaristica.