“La regola dei pesci”, ai Giardini letterari si parla di disagio giovanile

“La regola dei pesci” (Einaudi), romanzo scritto da Giorgo Scianna, ha fatto e fa discutere molto per il modo in cui affronta il tema del disagio giovanile, capace di evocare negli adulti angosce spesso sopite. Parlare della vulnerabilità dei giovani vuol dire affrontare il tema del futuro delle nuove generazioni e di una società spesso incapace di indicare loro una via.

LA TRAMA

Quattro compagni di classe, la quinta C, sono andati in viaggio in Grecia e non hanno dato più notizie di sé. Attoniti, preoccupati, i genitori cercano delle spiegazioni, forse si sono dimenticati del mistero dell’adolescenza, o forse se ne stanno rendendo conto solo adesso, quando ormai è tardi. Cosa e chi ha influenzato i loro figli a tal punto da impedire il ritorno a casa? Dove sono? Soltanto uno di loro, Lorenzo, ricompare ma non parla, nonostante le pressioni di tutti. Nel suo ostinato silenzio, frutto di un patto inscindibile, si nasconde una verità a cui il lettore è portato con un crescendo di tensione.

CHI È GIORGIO SCIANNA

Scianna non è certo un esordiente, ha alle spalle diversi romanzi di successo, scrive per il teatro e tiene rubriche su importanti periodici. Chi ancora non lo conoscesse, avrà l’opportunità di incontrarlo oggi, giovedì 15 giugno alle 18 e 30, a Villa Toeplitz (Varese) nella rassegna i Giardini letterari, dove presenterà, con Cristina Bellon, il suo nuovo romanzo. In caso di maltempo l’incontro si svolgerà all’Insubria University Club di via G.B. Vico 46 (sempre all’interno di Villa Toeplitz). Per Einaudi ha pubblicato i romanzi Fai di te la notte (2007, vincitore del Premio Comisso), Diciotto secondi prima dell’alba (2010), Qualcosa c’inventeremo (2014) e La regola dei pesci (2017). Ha una rubrica su «Linus». Nel 2011 ha pubblicato per «io.scrivo» il saggio Narrativa italiana oggi: istantanee e confini (RCS – Corriere della Sera). È autore del testo teatrale La palestra, che ha debuttato nel 2011 all’Inequilibrio Festival di Castiglioncello.