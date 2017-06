La riconferma di Mauro Croci alla guida di Sumirago

Foto varie

Le elezioni amministrative hanno riconfermato il sindaco Mauro Croci alla guida dell’amministrazione sumiraghese. Dopo quello che sembrava essere un testa a testa con la candidata Marilena Cunati nel cuore della notte lo spoglio ha cominciato a sancire con sempre maggior margine la vittoria della lista “Cittadini per Sumirago” che alla fine ha portato a casa 1080 voti contro i 1002 ottenuti da Cunati e i 567 di Bidoglio.

Una tornata elettorale che ha visto una forte dose di astensione (il dato sull’affluenza si è fermato al 52%) ma che ha pesato tutta nella lista a sostegno di Marilena Cunati sostenuta da un’alleanza che secondo il risultato di 5 anni fa avrebbe potuto contare su un numero teorico di 1900 voti ma che ne ha presi appena la metà. Luca Bidoglio, con la lista “insieme per cambiare Sumirago” si è fermato al 21% dei consensi.

Grande soddisfazione per il sindaco Mauro Croci che ha commentato il risultato poco prima della proclamazione ufficiale arrivata dopo le due di notte al seggio 1 dell’asilo Bertolina: «È stata una campagna elettorale impegnativa perché l’alleanza dei miei concorrenti sembrava poter contare su 1900 voti ma evidentemente l’elettorato di quell’area non ha gradito quel progetto. No, invece,i riconfermiamo il dato di 5 anni fa in termini di voti reali ma con una percentuale più alta che arriva al 40%. È una soddisfazione enorme e una riconferma che mi onora. Ringrazio tutta la mia squadra e i cittadini di Sumirago che hanno dimostrato di aver compreso il lavoro che abbiamo fatto e le difficoltà reali che abbiamo dovuto affrontare in questi anni. Speriamo ora, dopo che abbiamo rimesso i conti in ordine, di riuscire a fare qualcosa in più negli anni che abbiamo davanti».

Dall’altro lato i due principali attori della lista a sostegno di Marilena Cunati si rammaricano dell’alta astensione alle urne: «Noi abbiamo scelto una squadra di persone valide che potevano rappresentare un’alternativa per Sumirago - spiega il leghista Alessandro Azzoni -. Abbiamo dato il massimo ma la scelta dei cittadini non ci ha premiato: certo l’affluenza ha contato molto ma alla fine i cittadini hanno scelto». Anche Alfredo Bottazzi, che ha portato il gruppo di Progetto in Comune all’aleanza con la Lega Nord a sostegno di Marilena Cunati ammette la sconfitta: «la nostra alleanza non è piaciuta e non siamo riusciti a convincere i cittadini della nostra scelta. Sono molto rammaricato del dato sull’astensione».

Luca Bidoglio auguro buon lavoro a chi dovrà amministrare ma non risparmia qualche stoccata ai vincitori: «rimaniamo convinti che la via corretta per amministrare passi per le competenze ma evidentemente questa scelta si è scontrata con una logica che vede attribuire i voti alle solite facce note».