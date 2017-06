La riqualificazione energetica di tre asili il progetto finale del corso ITS Red

Varie attività dell'istituto superiore varesino

Tre scuole dell’Infanzia di proprietà del Comune di Varese potranno essere ristrutturate grazie al lavoro di progettazione realizzato dagli studenti del corso post diploma ITS Red di Varese.

Il Project Work, che si è sviluppato in quattro progetti distinti – ‘commissionati’ dall’amministrazione varesina – ha visto il coinvolgimento di 20 studenti, impegnati in tutte le fasi di progettazione e realizzazione edilizia delle scuole per l’infanzia Ronchetto Fè, Dalla Chiesa e Rodari con particolare attenzione alla riqualificazione energetica.

Per Fiorenzo Bani Alunno, direttore del corso di Varese: «La presentazione del 17 giugno rappresenta una completa proposta di riqualificazione energetica degli edifici, sia per l’involucro che per gli impianti. Progetto – prosegue Bani Alunno – che il Comune potrebbe far proprio in caso di accesso a bandi di finanziamento pubblici. Un obiettivo didattico e progettuale di grande importanza per il percorso formativo di questi giovani tecnici qualificati».

Alla presentazione, che avverrà sabato 17 giugno in Comune di Varese a partire dalle ore 9.00, alla presenza del dirigente dell’Area X – Lavori pubblici del Comune di Varese, Franco Andreoli, di alcuni docenti e con l’intervento dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale del Comune di Varese, Andrea Civati, parteciperanno anche il nuovo Presidente della Fondazione RED, Cristiano Perale e il direttore del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione, Claudia Nizzola con l’obiettivo di approfondire la conoscenza della realtà territoriale varesina.

La collaborazione con il Comune di Varese, Area Lavori Pubblici, è iniziata lo scorso anno con la proposta progettuale di riqualificazione dei rustici di Villa Baragiola, per proseguire con tre scuole dell’infanzia site nel territorio comunale. Il corso si concluderà con un esame ministeriale per il rilascio del diploma di “Tecnico Superiore per il risparmio energetico nell’edilizia sostenibile – gestione integrata del cantiere” con il quale i neo Red Manager potranno inserirsi nel mondo del lavoro: il tasso di occupazione per i diplomati del biennio 2014-2016 infatti è stato di oltre l’80% a meno di un anno dalla fine del percorso formativo.

- La prossima edizione del corso inizierà a ottobre 2017.

Il corso post diploma si svolge a Varese presso la sede dell’ISISS ‘Daverio-Casula’ di Via Bertolone 13 e si rivolge a diplomati, geometri o periti. Ha una durata di due anni a frequenza obbligatoria, per un totale di 1200 ore di attività didattica (lezioni, laboratori, attività pratica, visite ad aziende e cantieri) e di 800 ore di tirocinio in aziende e studi professionali.