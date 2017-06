La rotatoria “dei Ronchi” dà il benvenuto ai tricolori under 23

foto varie di canottaggio

La rotatoria stradale che si trova tra la Schiranna e Capolago è una sorta di “porta di ingresso” (per chi arriva dall’autostrada) al bacino remiero di Varese e, da alcuni anni, viene abbellita proprio con ornamenti dedicati al canottaggio.

Con l’avvicinarsi dei campionati italiani Under 23, Ragazzi ed Esordienti, che si svolgeranno proprio alla Schiranna nei giorni di sabato 17 e domenica 18 giugno, la “rotonda” ha cambiato look e si è adeguata alla nuova manifestazione: la Canottieri Varese infatti ha posizionato in quello spazio un “singolo” (uno scafo che può essere condotto da un solo atleta) sospeso per aria e circondato da cartelloni con i loghi del campionato stesso, delle istituzioni e degli sponsor della manifestazione.

La rotatoria, che è un simbolo anche per il ciclismo cittadino (da lì si attacca la salita “dei Ronchi”, resa celebre dal Mondiale 2008), vuole essere un simbolo di accoglienza per le società che arrivano da fuori Varese e si conferma una modalità valida per ricordare a tutti – appassionati e semplici cittadini – che alla Schiranna è possibile godere di un grande spettacolo sportivo.

L’organizzazione dei tricolori under 23 permette alla Canottieri Varese di proseguire nell’allestimento di appuntamenti di primissimo piano: nelle ultime stagioni il lido cittadino ha ospitato quasi tutti i grandi eventi dello sport remiero (mancano solo i Mondiali assoluti). Nel 2014 ci fu l’ultima edizione di un campionato italiano, quella volta assoluto, seguito poi dal Mondiale U23 nello stesso anno e dalle due edizioni della Coppa del Mondo. Per le regate del 17-18 giugno sono circa 80 i volontari schierati dal club del presidente Mauro Morello, affiancati da una trentina di ragazzi delle giovanili che si occuperanno delle postazioni sui pontili di partenza, arrivo, imbarco e sbarco.