La scrittura di una madre può salvare un figlio

Giovedì 29 giugno alle ore 18 e 30 a Villa Toeplitz nell’ambito della rassegna i Giardini letterari interverrà la scrittrice Carolina Bocca autrice per Mondadori di “Soffia forte il vento nel cuore di mio figlio “. Modera l’incontro Cristina Bellon. Nel caso di pioggia l’incontro si terrà all’interno del Museo Castiglioni, nella dependance di Villa Toeplitz.

LA TRAMA

Una madre racconta in prima persona il cammino impervio, coraggioso, talvolta drammatico intrapreso per salvare suo figlio da un’adolescenza difficile: amicizie sbagliate e una spirale distruttiva di dipendenza. La narrazione, in forma di memoir, si svolge attraverso i sentimenti e le emozioni più intense dei protagonisti e rivela la metamorfosi di una madre che dall’incubo della disperazione decide di reagire e mettere tutto in discussione pur di salvare suo figlio.

Il percorso costruttivo inevitabilmente coinvolge i membri della famiglia, ognuno dei quali deve confrontarsi con le proprie ombre e i propri scheletri nell’armadio, nel tentativo di sciogliere i nodi che minano l’unione familiare e che forse hanno spinto il ragazzo a fare uso di marijuana. Sì, la canna, l’innocente spinello troppo spesso sottovalutato, è invece alla base di cambiamenti radicali nel carattere e nel comportamento del ragazzo.

Ecco che con l’umiltà dell’ascolto e la volontà di volercela fare, Carolina Bocca riuscirà a sbrogliare con successo la matassa apparentemente inestricabile di una situazione tragica. Una storia vera, sincera. Un diario intimo, una voce toccante che sfida la paura dell’ignoto e che alla fine riesce a riconquistare la gioia di vivere. Una testimonianza reale, positiva, per nulla dogmatica, né terapeutica, né dominante, che può essere di aiuto a tutti coloro che affrontano nel quotidiano il controverso periodo dell’adolescenza.

L’AUTRICE

Carolina Bocca: nata nel 1970, attualmente vive a Milano. Ha quattro figli e una famiglia allargata. Dopo aver vissuto quest’esperienza, ha deciso di abbandonare la sua carriera professionale per dedicarsi a tempo pieno ai suoi figli, iniziando anche un percorso di studi di Counseling e Mediazione familiare.