La seconda farmacia aprirà in via Marconi entro l’autunno

Vedano Olona varie

La seconda farmacia di Vedano Olona aprirà entro il mese di ottobre in via Marconi (nella foto qui sopra l’entrata del civico 17, dove avrà sede).

Lo ha detto ieri sera il sindaco Cristiano Citterio aggiornando il Consiglio comunale sulla questione.

La nuova farmacia porta dunque un “fiocco rosa” del commercio vedanese nella zona est del paese, la parte oltrestazione che in questi ultimi anni ha visto solo l’abbassarsi di diverse serrande.

“I tempi per l’inaugurazione sono abbastanza brevi – ha detto Citterio – perchè i lavori di ristrutturazione dello stabile di via Marconi 17 dove opererà la nuova farmacia, sono già iniziati e dunque quello di ottobre è il termine massimo. L’attività potrebbe iniziare decisamente prima”.

Il sindaco ha poi ricordato i motivi per cui non è stato possibile aprire una Farmacia comunale, come in diversi hanno auspicato in questi anni: “Il decreto Monti del 2012 sulle liberalizzazioni ha abbassato il tetto di abitanti che consente l’apertura di una seconda farmacia, ma ha escluso di fatto le attività non private, impendendo l’apertura di una farmacia comunale”.