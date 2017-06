Dente apre la stagione del Carroponte

musica generica

Carroponte è pronto, dall’8 giugno al 10 settembre, ad affrontare una nuova avvincente stagione sotto il segno del numero 8 (8 edizioni ricche di musica e occasioni d’incontro, 8 vivaci estati milanesi, etc..). Un numero che è soprattutto il simbolo del lungo e avvincente cammino di crescita di un festival musicale che ogni anno, per 4 mesi, trasforma l’area del parco archeologico industriale Ex Breda di Sesto San Giovanni, in un grande luogo d’incontro con più di 100 giorni di musica, una rassegna cinematografica d’autore, occasioni di festa, laboratori per bambini e spensierati momenti all’aria aperta.

Come sempre, ad attendere il pubblico in questa ottava edizione di Carroponte, 3 palchi per oltre 150 eventi, tra concerti e attività collaterali, un grande schermo per la magia del cinema, 3 differenti ristoranti, 4 punti bar, chioschi e food truck temporanei tutti da scoprire.

Per questa stagione, il calendario di Carroponte prevede una programmazione sempre più ricca di appuntamenti musicali, con talentuosi e carismatici interpreti italiani e internazionali.Diversi i nomi degli artisti pronti a esibirsi live: al cantautore italiano Dente (8 giugno), il compito di inaugurare questa nuova stagione che vedrà muoversi sugli stage di Carroponte, tra gli altri, anche Niccolò Fabi, Ermal Meta, Francesco Gabbani, Marracash & Guè Pequeno, Willie Peyote, Brunori Sas, Dargen D’Amico, The Zen Circus con Edda, Coez, Nobraino. A portare una ventata d’internazionalità al calendario ci penseranno i Dinosaur Jr, Ani Di Franco, Robert Glasper, gli Interpol, i Descendents, i Vintage Trouble e Lucky Chops, Damian Marley, Machine Gun Kelly, i Dropkick Murphys con i Flogging Molly, i Walk Off The Earth, Billy Bragg, Kenny Wayne Shepherd e tanti altri. Atmosfere pop, rap, rock e reggae che riempiranno di ritmo e di emozioni le notti trascorse al festival. Nelle notti di Carroponte, spazio anche alle emozioni della poesia con il recital di Vincenzo Costantino Cinaski, Bukowski Vs Waits (14 giugno) e con il reading di Guido Catalano (05 settembre) tratto dal nuovo libro di poesie Ogni volta che mi baci muore un nazista (Rizzoli).

Accanto agli spettacoli musicali, non mancheranno anche altri grandi eventi e momenti d’intrattenimento. Ritorna per il terzo anno consecutivo, la giornata dedicata a Emergency (9 luglio) con il live di Paolo Benvegnù, uno dei migliori autori del nostro paese, un vero artista della parola suonata che animerà una serata fatta di note magiche e impegno. Nel corso dell’estate, anche una serie di serate a tema: tante interessanti special night, come la frizzante due giorni della celebre pagina facebook Il Terrone Fuori Sede (1 e 2 luglio), che esplorerà tra musica e ironia un divertente “conflitto antropologico” da sempre combattuto a colpi di burrata e cassoeula, salsedine e nebbia. Nell’estate di Carroponte non mancheranno il ritmo della Jammin’ Party – Circus of Reggae (10 giugno), una festa in levare con le migliori band della scena, le atmosfere gotico-fiabesche del Tim Burton Tribute Show (16.06), i balli irresistibili dello Swing Party con la Jazz Lag Orchestra (17.06) e le tentazioni tzigano-circensi del Circo Meraviglia – Gipsy Balkan Party (24.06), che ritornerà dopo il successo dello scorso anno.

Oltre alle note, nell’estate di Carroponte, ci sarà spazio anche per le immagini. Così tutti pronti in prima fila per guardare sotto le stelle i lungometraggi della rassegna Carroponte Cine Club: perle del grande schermo, a ingresso gratuito, che renderanno sempre più affascinanti i momenti trascorsi al Parco ex Breda. Tra le tappe di questo viaggio nella settima arte, alcune chicche d’autore come, tra gli altri, I 400 Colpi di François Truffa, Psycho di Alfred Hitchcock, Quarto Potere di Orson Welles o gli italianissimi Rocco e i Suoi Fratelli di Luchino Visconti e Amici Miei di Mario Monicelli. Un ventaglio di scelte d’intrattenimento perfette per appassionati e semplici curiosi che vorranno allietare le proprie serate estive con la magia del grande schermo sotto un cielo di stelle.

Come da tradizione, per il ristoro dei più grandi e dei più piccoli, Carroponte mette a disposizione un’ampia area Mangia&Bevi, sempre garantendo la qualità degli ingredienti e il rispetto per l’ambiente. Ogni giorno a partire dalle ore 19.00, si animerà un universo di sapori e di golose tentazioni grazie a quattro punti ristoro e a 4 bar. Accanto a piatti tipicamente street food, a ottime pizze cotte nel forno a legna e tante originali proposte tutte da gustare, quest’estate il menù di Carroponte apre le porte alla tradizione siciliana con gli arancini e i cannoli di Cose Nostre. A impreziosire il tutto, le polpette di The Meatball Family.

Come lo scorso anno, anche nel corso dell’ottava edizione di Carroponte sarà possibile pagare per l’acquisto di food e bibite con Satispay, un veloce e sicuro sistema di mobile payment.

Programma in continuo aggiornamento su www.carroponte.org

