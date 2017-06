La storia del fenomeno ultras in un libro, presentazione da Two B

busto arsizio varie

Non solo sociologia da bar dello sport , ma uno spaccato realistico dei gruppi che in cinquant’ anni hanno scritto (nel bene e nel male) la storia del tifo calcistico in Italia.

Venerdì’ 16 giugno alle 18,30 il negozio Two B Unusual Closing di Busto Arsizio ospiterà la presentazione del libro di Pierluigi Spagnolo, “I ribelli degli stadi, una storia del movimento Ultras”, per la prefazione di Enrico Brizzi ( 286 pagine, 16 euro).

Spagnolo, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha in tasca una tessera degli ultras del Bari, Brizzi non è da meno con la sua affiliazione al Bologna. Il volume , arricchito da foto e documenti, inizia la sua ricognizione prima della nascita delle curve, ma raggiunge il clou mentre si organizzava il movimento sessantottino, prima con la Fossa dei Leoni del Milan – che “tirava” a sinistra- e poi con i Boys interisti, sulle sponde politiche opposte.

Il libro fotografa l’evoluzione della società, fino ad arrivare alle leggi speciali da stadio: dai daspo alla flagranza di reato differita e ai divieti di trasferta. Un libro consigliato a chi ama il calcio anche nelle sue storture, ma anche a chi del calcio ha una visione sbagliata. Gli ultras, questa volta, vengono raccontati non come portatori di violenza, ma come garanti di una identità collettiva. Pagine che insegnano anche l’unione e la coesione di chi vuole uscire dagli schemi in cui il calcio è stato ingabbiato. Appuntamento nel negozio di corso Europa 3, a Busto Arsizio.