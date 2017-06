La torre di Pisa dentro alla tazza: quando il cucchiaino era un ricco souvenir

Foto varie

Le meraviglie del Belpaese raccolte nel grand tour d’Italie e sfoggiate al momento del tè. Si usava fare nei secoli passati quando nobili e letterati partivano alla scoperta dello Stivale per tornare con ricordi particolari. Preziosi cucchiaini che saranno al centro di un curioso incontro venerdì sera, 16 giugno, a Maccagno.

Alle ore 21, al Punto d’Incontro di Maccagno (via Valsecchi 21, complesso Auditorium), è in programma una serata con un doppio appuntamento e argomenti di sicuro interesse.

Si parte infatti con una mostra davvero particolare, tutta dedicata a “Il magico mondo dei cucchiaini”, a cura di Maria Pia Caruso e Gianpiero Bazzan. Ai nostri giorni può sembrare un argomento bizzarro, ma in realtà nel periodo storico a cavallo tra Ottocento e Novecento era usuale per nobili e letterati raccogliere nei viaggi in giro per l’Europa queste particolari stoviglie, che raccoglievano il mondo della cultura di quel tempo. Proprio da una prestigiosa collezione privata giunge fino a noi la raccolta a disposizione del pubblico, che rappresenta un lungo giro attraverso le più rinomate città italiane ed estere. Una sorta di viaggio virtuale nel tempo e nello spazio, raccolto all’interno di preziose lavorazioni e metalli pregiati. La mostra rimarrà aperta fino al 25 giugno, il sabato e la domenica dalle ore 10.30 alle 12 e dalle ore 17 alle 19.

A seguire, Daria Gilli e Alfonso Passera terranno una conferenza dal titolo “L’oro del Malcantone”. Racconteranno affascinanti esperienze di sfruttamenti di diversi filoni auriferi attivi tra il XVIII e il XX secolo in Canton Ticino, supportate con dovizia storica dalle notizie ricavate da un opuscolo edito nel 2006 dal Museo Svizzero dell’oro di Burgdorf, con l’edizione italiana curata dal Museo cantonale di storia naturale di Lugano.

L’ingresso alla serata è libero.

“Il Punto d’Incontro”, dice il Sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca Fabio Passera, “si contraddistingue sempre per la sua capacità di presentare argomenti tanto diversi tra loro, ma egualmente capace di catturare l’interesse del pubblico che ci segue sempre con tanta passione. Non è da meno l’appuntamento che andiamo a presentare venerdì 16 giugno.

Tra il fascino della storia riletta attraverso le decorazioni dei cucchiaini e l’epopea della corsa all’oro, ce ne sarà davvero per tutti i gusti”.