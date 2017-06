L’Acof in festa per mostrare i lavori di un anno di scuola

Una serata per valorizzare il lavoro di un anno, salutarsi e darsi appuntamento a settembre. E’ questo quanto è in programma per sabato 1 luglio al Museo del Tessile di Busto Arsizio dove andrà in scena la festa di fine anno del Centro di Formazione Professionale ACOF di piazza Gallarini,6.

La serata inizierà alle 19 e proporrà una sfilata con i capi confezionati dalle allieve del corso di moda, truccate dalle allieve del corso di estetica. Ci saranno poi le premiazioni di allieve e allievi per diverse categorie, tra le quali “il miglior video” e la ” migliore grafica”. Sarà poi offerto un aperitivo a tutti i presenti mentre dalle 21.30 partirà il dj set. L’appuntamento è ad ingresso libero per tutti.

«È un’occasione per valorizzare il lavoro di un anno e per mettere in luce la professionalità dei nostri ragazzi -spiega la direttrice del centro, Oliva Boles-dimostrando una volta di più che la formazione professionale sa essere eccellenza. E anche per riconoscere l’indubbia “caratura” dei nostri docenti».