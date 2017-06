L’acqua delle casette: buona ma ad alcune condizioni

Casette dell’acqua, utili ma con qualche accorgimento. Ats Insubria ricorda alcune importanti regole per raccogliere e conservare l’acqua che si compra nelle casette

È bene che i cittadini, che si approvvigionano d’acqua alle casette, rispettino alcune regole per il consumo corretto dell’acqua: si consiglia quindi di utilizzare solo bottiglie in vetro da conservare, una volta riempite, in un luogo fresco. Se utilizzati recipienti non sterili, l’acqua potrebbe alterare i suoi valori nel giro di 48 ore. Si raccomanda, quindi, il consumo nell’arco di 48 ore e di lavare accuratamente le bottiglie, farle scolare e asciugarle prima del loro riutilizzo. Non lasciare le bottiglie piene esposte al sole o alle intemperie.

Si sconsiglia l’uso di contenitori di plastica o in precedenza contenenti altri tipi di liquido.

L’Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria garantisce una vigilanza assidua, soprattutto nei momenti di di grande calura, degli impianti ospitati nelle casette e gestiti da operatori del settore alimentare, con controlli sulle caratteristiche chimiche e microbiologiche delle acque, oltre a verificare la corretta manutenzione e pulizia degli impianti stessi.