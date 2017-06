L’addio di Verga a Varese

Un altro pezzo di storia che se ne va: ha ufficialmente chiuso il 31 maggio il negozio Verga di Varese, nella storica sede di via Bernascone, di fronte all’antico magazzino. Tuttavia i clienti possono trovare ancora aperte le vetrine fino all’esaurimento scorte. Il negozio infatti liquida tutto con sconti molto interessanti. Secondo quanto riferiscono i commessi a chi chiede informazioni, l’apertura potrebbe durare tutta l’estate in attesa della liquidazione completa, dipenderà dal flusso di clientela per l’esaurimento scorte. Si possono acquistare oggetti per la casa, ceramiche e altro.

Lo storico negozio aveva mantenuto una parte del punto vendita ma l’attività era stata ridotta già dal 2013 quando i proprietari avevano ceduto una parte dell’esposizione a Desigual e successivamente alla gelateria Grom. La famiglia Verga, di origine comasca, si stabilì a Varese con un negozio nel 1898. Dal 1934 aveva la sede nel palazzo tra via Marcobi e via Bernascone.