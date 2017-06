Ladri di bistecche e bibite a casa dell\'Fbc Saronno

Ladri al centro sportivo Matteotti: per la terza volta nel corso della stagione che si è appena conclusa nottetempo la casa saronnese dell’Fbc Saronno, in via Sampietro, è stata presa di mira dai ladri.

I malviventi hanno forzato la porta del bar e poi quella della cucina e si sono impossessati di bibite, snack e tutte le bistecche che erano conservate in attesa degli eventi estivi. Probabilmente i ladri sono stati disturbati mentre mettevano a segno il furto che visto che parte della refurtiva è rimasta sparpagliata per il cortile. Forse a metterli in fuga sono stati gli addetti della disinfestazione che in questi giorni sono impegnati in interventi anti-zanzare.

Per la società, che nelle prossime ore si recherà in caserma dai carabinieri per sporgere denuncia, si parla di un danno di 500 euro in materiali oltre ai costi di sistemazione di tutte le porte del bar e della cucina.