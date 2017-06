Ladro di Disaronno per seminare la polizia, finge di fare pipì

Probabilmente stava organizzando una serata con cocktail a base di Disaronno il 27enne arrestato dalla Polizia di Stato a Ferrara per aver tentato di rubare 7 bottiglie del liquore prodotto dell’Illva Saronno.

E’ successo martedì in un supermercato Coop quando il 27enne ha presto le celebri bottiglie quadrate ed ha eliminato la placca antitaccheggio da ognuna e le ha messe in una borsa. Poi ha cercato di guadagnare l’uscita. Il suo atteggiamento sospetto non è però sfuggito ad una guardia giurata che prima l’ha inseguito fino al parcheggio e poi ha indicato il ragazzo ad una pattuglia della polizia di stato che stava passando in quel momento. Ne è nato un vero e proprio inseguimento.

Il 27enne ha cercato di seminare i tutori dell’ordine prima lasciando la borsa con la refurtiva poi, dopo aver svoltato un angolo, fingendo di essere solo un passante impegnato a fare pipì. Il trucco non ha ingannato gli agenti che l’hanno fermato e dopo l’identificazione della guardia giurata arrestato per tentato furto aggravato. Le bottiglie di Disaronno recuperate intatte nella borsa sono state restituite alla direzione del punto vendita.