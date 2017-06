Lago di Como, tornano le paratie di fine ‘800

varie

«Sono iniziate oggi le operazioni di montaggio, sul Lungolario Trieste, del famoso parapetto storico Il manufatto, installato alla fine del 1800 in occasione delle celebrazioni per l’Esposizione Voltiana». Lo scrive in una Nota Regione Lombardia, annunciando che i lavori sono iniziati nei giorni scorsi.

«Sul cantiere si sta lavorando febbrilmente per rispettare la scadenza del 1 luglio per la riapertura del lungolago, tutte le recinzioni lignee – spiega il testo – sono state rimosse, anche per permettere alle migliaia di persone che ogni giorno frequentano il lungolago di osservare l’avanzamento dei lavori, pur nel clima torrido di questi giorni. Completati da tempo i lavori di restauro conclude la Nota – la sua installazione è compresa nei lavori di manutenzione dell’intero lungolago in corso a cura di Infrastrutture Lombarde SpA».