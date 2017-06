Lago e salite: il Piede d’oro gareggia a Luino

athlon run podismo

C’è l’alto lago Maggiore a fare da sfondo alla tappa del circuito “Piede d’Oro” che si disputa domenica 11 giugno. Per la prima volta infatti si corre la “Rotarun for Ail”, gara con partenza e arrivo sul lungolago di Luino, ideata da Alberto Vaschetto e dall’Atletica Verbano. (foto di repertorio)

La prova è organizzata in collaborazione con il Rotary Club Laveno Luino Alto Verbano e si articola su tre diversi percorsi; quello principale, il “lungo”, misura 11,5 chilometri mentre il corto è di 5 chilometri. Previsto infine il Minigiro per i più piccoli sulla distanza dei mille metri. Lo start sarà dato alle ore 9 in punto (9,10 per il Minigiro) dalla rinnovata sede della Canottieri Luino, che si trova in via Lido, 6.

IL PERCORSO

Dopo la partenza si raggiunge lo storico Caffè Clerici per entrare subito dopo nel centro storico di Luino con un susseguirsi di saliscendi. Usciti dal centro inizia la salita vera con lo strappo di via Molinetto, particolarmente impegnativo e ripido per un breve tratto dopo il quale l’ascesa prosegue – meno impegnativa – fino alla parte superiore della città.

La salita termina al quinto chilometro da dove si può godere uno splendido panorama su Luino e sul Lago Maggiore. Da lì inizia il percorso in sterrato che prosegue in discesa nel bosco fino ad arrivare alla zona della diga, frazione di Creva. Alla fine dello sterrato si rientra in asfalto e la strada prosegue per più di un chilometro in leggera discesa dove chi ha “benzina” può spingere mentre chi non ne ha può recuperare un buon ritmo dopo i tratti precedenti.

A questo punto si costeggia la ferrovia e dopo aver attraversato il ponte sul Tresa, ci si immette nella pista ciclabile che ci permetterà di arrivare in Piazza della Stazione. Da qui ritorno verso il lago dove è previsto un “avanti e indietro” fino all’arrivo di nuovo nella sede della Canottieri.