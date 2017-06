L’Albania è più vicina con Ernest Airlines

Foto varie

Martedì 30 maggio, all’Aeroporto di Milano Malpensa, si è svolta la cerimonia di inaugurazione della nuova compagnia aerea italiana Ernest Airlines. «Spesso le compagnie aeree intimidiscono il cliente, che ha paura di sbagliare la prenotazione o di avere il bagaglio fuori misura. Con noi non succederà perché Ernest è al servizio dei suoi passeggeri e non viceversa», così David Girhammar, CEO di Ernest Airlines, davanti a un pubblico di oltre cento invitati tra autorità, dipendenti e fornitori, alla festa di lancio della compagnia aerea milanese che si è svolta martedì 30 maggio all’aeroporto di Milano Malpensa.

Il CEO svedese ha assistito con i suoi ospiti allo spettacolare arrivo di “Felix”, il nuovo Airbus A319 di Ernest Airlines, sfilato sotto un arco di trionfo acquatico, come prevede il rito di benvenuto che i Vigili del Fuoco riservano ai primi voli. «E’ anche per questo che la compagnia si chiama Ernest: in inglese si pronuncia come earnest e cioè serio, onesto e, particolare di non poco conto, era anche il nome di mio nonno», ha rivelato strappando più di un sorriso al pubblico curioso di salire a bordo.

Girhammar ha anche annunciato l’imminente ingresso in flotta di altri tre aeromobili e l’allargamento delle rotte attuali, proposito ribadito anche dal dottor Alfredo Sostero, Accountable Manager, che ha poi sottolineato quanto Ernest Airlines non sia sul mercato per prendere il posto dei concorrenti ma per lavorare in armonia con tutti. Una volta a bordo, gli ospiti hanno apprezzato il pranzo fornito da DNATA (caterer ufficiale di Ernest per il servizio Buy on Board) e servito con eleganza dal personale di volo sulle note del duo internazionale Felice Clemente e Javier Perez Forte.

Molto ammirate le divise di hostess e steward, prodotte da EGV1, frutto della creatività del CEO di Ernest e di vari membri del team con esperienze nell’alta moda, che combinano classe e modernità in una sintesi perfetta, grazie anche ai tessuti italiani di prima qualità. La cerimonia d’inaugurazione è stata l’occasione per proclamare in modo festoso l’ingresso di Ernest Airlines nella grande famiglia dell’aviazione italiana: a darle il benvenuto sono intervenuti, tra gli altri, componenti dell’Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e di SEA Milano, la società che gestisce gli aeroporti milanesi.

Dopo i festeggiamenti, Ernest Airlines è tornata subito al lavoro: il primo volo di linea è decollato oggi 1° giugno e ha portato i primi passeggeri sui voli tra Milano Malpensa, Tirana e Pisa. Nei giorni successivi inizieranno i voli da Bergamo, Bologna, Verona e Venezia. Da luglio Ernest volerà a Tirana anche da altri aeroporti italiani.