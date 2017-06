Lanterne augurali sfuggite al controllo

Biandronno

Lanterne cinesi liberate le lago sabato sera e ritrovate a galleggiare domenica mattina creando grande disappunto tra chi, nel lago di Varese, trascorre ore di sport vogando. La lettera pubblicata domenica mattina di denuncia è stata letta anche dagli organizzatori dell’evento che hanno scritto a Varesenews spiegando cosa è avvenuto:

Gentile VareseNews

Scrivo da parte del Rotaract Varese Verbano in merito alla lettera di una vostra lettrice preoccupata per le lanterne galleggianti ritrovate sul lago di Varese a seguito dell’evento da noi organizzato.

Purtroppo essendo molte le lanterne liberate nonostante avessimo predisposto un controllo con barca per recuperare le stesse durante l’evento, alcune devono essere sfuggite da quelle, la maggior parte, recuperate la sera stessa.

Noi stessi abbiamo provveduto domenica ad ulteriore recupero e anche lunedì 12 su segnalazione ci siamo attivati dalle 10 alle 17 a recuperarle personalmente perlustrando le sponde del lago. E abbiamo appreso che anche altri, che ringraziamo, si sono attivati per aiutarci.

Dopo il controllo odierno sembra che siano state raccolte praticamente tutte le lanterne, come previsto.

Il nostro scopo non era quello di inquinare un lago già malato (tanto che nel recupero abbiamo trovato copertoni, water, plastica di ogni tipo etc) ma creare un evento di valorizzazione del nostro lago e di speranza perché molte sono le lanterne recuperate che riportavano messaggi e desideri commuoventi e sinceri.

Ci spiace venire collegati all’inquinamento che non era in alcun modo previsto tanto che pur essendo biodegradabili avevamo predisposto la raccolta preventiva (visto soprattutto che tante sono le attività che svolgiamo collette alimentari, pomeriggi al Molina, giornate di gioco con i bambini con adhd tutto per cercare di dare il nostro contributo alla comunità).

L’idea era quella di creare un evento che permettesse di raccogliere fondi per la GEMMARARA che si occupa di ricerca genetica per malattie rare e far conoscere il nostro territorio spesso sottovalutato. Siamo contenti che persone da Mantova, Lugano, Como ed Ivrea abbiamo partecipato con soddisfazione a qualcosa creato per fare del bene e non per nuocere.