Lanterne cinesi: belle di sera, inquinanti di giorno

Biandronno

Belle le lanterne ma io giorno dopo…

La sgradita sorpresa viene segnalata da una lettrice che questa mattina, nel corso della sua vogata quotidiana sulle acque del lago di Varese, si è trovata davanti numerosi sacchi vuoti e zuppi di quelle che, probabilmente ieri sera, sono state liberate in cielo per essere ammirate.

« Non è bello trovare un sacco di oggetti inquinanti su un lago già inquinato – commenta Paola – Evidentemente gli organizzatori non si sono preoccupati di pulire. Tra l’altro queste lanterne se si riempiono d’acqua precipitano sul fondo, con conseguente inquinamento.Il bordo, oltretutto, è di plastica e il cerino in alluminio. Non mi sembra che questo sia il modo di trattare il nostro lago».