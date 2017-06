foto generiche tempo libero

L’aperibaratto fa il bis all’Ocean Bar di Porto Ceresio e si arricchisce della musica live dei “Sass di boll”.

Oggi, venerdì 2 giugno, dalle 16 alle 21, nel bar vista lago Elisa Maggio di Garage58 propone insieme alle titolari un aperitivo con “swap party”, ovvero un mercatino del riuso dove non si compra, si baratta, dando nuove chance agli oggetti che a qualcuno non servono più, ma che possono essere utili e interessanti per altri.

La regola del gioco è semplice; ogni partecipante potrà portare un massimo di 15 oggetti (in ordine, puliti e funzionanti) e ciascuno di essi verrà suddiviso in una delle quattro categorie in base al valore. Ogni oggetto verrà scambiato a scelta tra gli oggetti della stessa categoria.

L’evento è ad ingresso gratuito ed è adatto anche ai bambini.