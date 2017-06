Lasciti testamentari solidali: un incontro per approfondire

varie anffas

“Lasciti solidali: doni che lasciano un segno nel futuro” questo il titolo dell’evento organizzato da Fondazione Renato Piatti onlus in collaborazione con il Consiglio Notarile di Milano che si terrà domani, giovedì 15 giugno alle 16:45, presso l’auditorium de La Nuova Brunella in via Francesco Crispi, 4 a Varese.

Un’occasione per approfondire, insieme al Notaio Sergio Rovera dello Studio Rovera di Gavirate (VA), il tema del testamento solidale, un atto di generosità, di amore e di grande valore ancora poco diffuso. Secondo un’indagine Gfk Eurisko del 2016 è del 14% la percentuale di italiani che ha già fatto (3%) o intende fare (11%) un lascito solidale. Una propensione in crescita rispetto alla precedente indagine del 2012 (allora la percentuale era del 9%) ma ancora relativamente bassa in termini assoluti.

Nel corso dell’evento Fondazione Piatti intitolerà ufficialmente l’auditorium de La Nuova Brunella alla memoria di Renato Giuliani, imprenditore varesino che ha disposto nel proprio testamento di lasciare un’importante somma a favore delle persone fragili di cui si prende cura Fondazione Piatti. Grazie al lascito Giuliani la Fondazione ha potuto completare l’investimento per la realizzazione del Centro Multiservizi per le disabilità e la famiglia de La Nuova Brunella, oggi a pieno regime.

Seguendo il fil rouge dei lasciti testamentari solidali, al temine dell’incontro verràinaugurata la mostra permanente delle opere di Enea Bolzoni “L’evoluzione della materia”. Fondazione Piatti, convinta della capacità emozionale dell’arte e dei suoi benefici sul benessere delle persone, ospiterà alcune tele di Bolzoni in cui l’artista ha voluto celebrare in modo poetico la vita, senza mai omettere gli aspetti più duri e crudi. Le tele sono state concesse in comodato d’uso a Fondazione Piatti da Mercedes Bolzoni, sorella dell’artista, che ha scelto di mettere a disposizione 58 opere proprio per abbellire gli spazi de La Nuova Brunella. Un gesto che lascerà un segno per il futuro di tante persone che in questi spazi intraprendono percorsi di vita e di cambiamento.

A concludere, per tutti i presenti, un aperitivo nell’area esterna.

L’evento è aperto al pubblico e gratuito.