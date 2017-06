L’Asst Sette Laghi nomina i nuovi “capi dipartimento”

pronto soccorso ospedale varese barellaia

Dal primo giugno scorso è diventata operativa la delibera con cui il direttore Callisto Bravi ha nominato i capi dipartimento designati con l’approvazione del POAS, piano organizzativo dell’ASST Sette Laghi. I Dipartimenti ( divisi tra funzionali, gestionali e interaziendali) sono passati da 10 a 9. (per conoscere l’organizzazione clicca qui)

Il Dipartimento dei servizi è rimasto affidato al professor Fausto Sessa, quello di anestesia e rianimazione a Giulio Minoia, il dipartimento cardiovascolare rimane in capo al dottor Giuseppe Calveri e anche il dottor Eugenio Cocozza mantiene quello di chirurgia. Confermati Sergio Segato direttore di Medicina specialistica e la professoressa Anna Grandi al capo del dipartimento di medicina interna. Il dottor Massimo Agosti mantiene il dipartimento non più chiamato”materno infantile” ma “della donna e del bambino”.

Le novità, quindi, riguardano il Dipartimento delle Chirurgie specialistiche che dal professor Paolo Castelnuovo passano al professor Patrizio Castelli e il Dipartimento di emergenza e urgenza che vede avvicendarsi Francesco Perlasca, ormai in pensione, e il suo successore Saverio Chiaravalle. Cambio per “successione” anche nel dipartimento della salute Mentale che vede subentrare il dr Isidoro Cioffi al professor Simone Vender andato in pensione.

Tra i dipartimenti funzionali troviamo quello dei trapianti al cui vertice viene confermato il professor Paolo Grossi e quello oncologico che diventa aziendale ma rimane affidato alla dottoressa Graziella Pinotti. È venuto men il dipartimento della Ricerca e innovazione che era guidato dal professor Patrizio Castelli.

Completa la squadra del collegio di direzione il professor Fabio Ghezzi, a capo del dipartimento funzionale RIMI (Rete integrata materno infantile), l’ing. Umberto Nocco a capo del Dipartimento degli Staff del direttore generale e il dottor Davide Rossi che dirige il Dipartimento Interaziendale ( Insieme alle ASST Valle Olona e Lariana) di medicina trasfusionale ed ematologia.

Gli incarichi dirigenziali godranno di una retribuzione maggiorata di 15.000 euro annui come previsto dal contratto collettivo nazionale.