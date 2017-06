“L’atleta è simile a uno pneumatico: deve riuscire ad andare sempre avanti”

Foto varie

C’è una grande azienda che nel recente passato ha stretto un accordo con la Pallacanestro Varese, aprendo una strada nuova nel rapporto tra la massima società sportiva cittadina e il mondo delle imprese.

Si tratta di Bridgestone, multinazionale del pneumatico (casa madre a Tokyo, quartier generale europeo a Bruxelles, sede per sud-est continentale a Milano) che nella primavera del 2016 portò tutti i suoi manager a Masnago, li fece vestire in calzoncini e maglietta e li mise sul parquet agli ordini degli allenatori e dei giocatori del vivaio biancorosso.

Un’esperienza diversa e caratterizzante, quella per i dirigenti, che poi “ricambiarono” la visita accogliendo in ufficio alcuni cestisti “under”, chiamati a svolgere uno stage – il primo nel mondo del lavoro – presso la sede italiana della grande azienda nipponica.

Il rapporto tra le due realtà prosegue, e per questo motivo uno di quei manager – Lorenzo Piccinotti - è stato invitato a intervenire durante il matching “Business di squadra” organizzato da “Varese nel Cuore” alle Ville Ponti il prossimo mercoledì 28 giugno.

«Ci sono diversi spunti interessanti che si possono seguire quando vogliamo accostare la nostra azienda a una realtà sportiva» spiega a Varesenews Piccinotti, responsabile marketing per i commercial products di Bridgestone Europe per la cosiddetta South Region, che comprende 14 diversi Paesi.

«Innanzitutto c’è la vicinanza tra Bridgestone e il mondo sportivo dal punto di vista delle sponsorizzazioni: noi siamo stati attivi in Formula Uno, sosteniamo realtà di motorsport, la MotoGP, alcune leghe negli USA ma siamo anche divenuti top partner dei Giochi Olimpici. Ma non c’è solo questo: un’impresa moderna si avvicina molto alle squadre sportive quando si tratta di obiettivi da raggiungere, di performance da effettuare o di miglioramenti individuali e di gruppo. E ancora, parlando di Pallacanestro Varese, possiamo ricordare l’attività di coaching che tutto il nostro staff dirigenziale ha svolto insieme a Domenico Giordano con l’aiuto della società biancorossa. Il coaching tra l’altro nasce dal tennis ed è una pratica sempre più utile in azienda per capire le potenzialità delle persone e per allenarle a migliorare le proprie performance lavorative».

Piccinotti insiste anche sulle affinità che ci sono tra gli pneumatici – i prodotti più importanti per la sua multinazionale – e gli sportivi. «Un’atleta in gara è chiamato ad andare sempre avanti, a superare ogni ostacolo, a migliorare le proprie prestazioni. Lo stesso possiamo dire delle gomme che, in ogni occasione, devono portare i motociclisti o gli automobilisti al di là delle problematiche incontrate sulla strada».

Infine il manager milanese sottolinea l’attualità di quello che è il motto aziendale, coniato in Giappone ma rispettato e seguito anche nelle diverse filiali sparse per il mondo. «“Servire la società con qualità superiore” è una frase che noi teniamo sempre in primo piano, perché racchiude la voglia di fornire, appunto, prodotti di alta qualità uniti però a un bene comune. E anche in questo caso possiamo fare un raffronto con chi si occupa delle realtà sportive del territorio».