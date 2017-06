“Latte Fantinato”: in corsia il nuovo prodotto di Latte Varese

Un matrimonio aziendale per promuovere le ricchezze del Varesotto. Con la regia di Aime, Associazione Imprenditori Europei, questa mattina è stato presentato il “Latte Fantinato Group” nato dalla collaborazione tra l’azienda Latte Varese e il marchio della grande distribuzione: « Vogliamo sostenere i prodotti di questo territorio e valorizzate quanti si impegnano quotidianamente – ha spiegato Paolo Fantinato, direttore generale del gruppo omonimo e presidente del Comitato tecnico scientifico di Aime – nei nostri punti vendita, lo distribuiremo da sabato. Inizieremo con quantità ridotte per aumentare progressivamente. Nel giro di un mese pensiamo a fare il primo bilancio».

Nei suoi 17 punti vendita, da sabato si potrà iniziare ad acquistare queste confezioni nuove: « Il gruppo Fantinato ha scelto di collaborare con Latte Varese – ha spiegato Carlo Crosti, Responsabile Commerciale presso Cooperativa Agricola Latte Varese ‎Cooperativa Agricola Latte Varese – Inizieremo con 600 bottiglie in vetro, che andranno a incidere su un mercato nuovo per noi e che ci mette in concorrenza con marchi nazionali. A mano a mano che l’iniziativa crescerà, noi aumenteremo la produzione e, quindi, anche gli allevamenti a cui facciamo riferimento, una trentina circa, produrranno di più».

Soddisfazione è stata espressa da Gianni Lucchina, presidente di Aime: « Il senso della nostra associazione è proprio questo: favorire l’incontro e la sinergia di imprenditori locali per aumentare i mercati e trovare nuovi formule di sviluppo».

L’etichetta riporterà un bollino verde: « Indica che bere latte fa bene ai denti – ha spiegato il professor Levrini – lo dimostrano studi scientifici qualificati».

Prevenire le carie e sostenere l’imprenditoria locale: tutto in una bottiglia di vetro.