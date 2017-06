Lavori di asfaltatura in via xv Agosto

Foto varie

L’amministrazione comunale, a completamento dei lavori eseguiti dalla società Aspem s.p.a. in merito al rifacimento del tratto di acquedotto comunale, ha programmato i lavori di manutenzione del manto stradale in via xv Agosto.

Per poter eseguire le necessarie lavorazioni (fresatura laterale della sede stradale, messa in quota chiusini, stesa nuovo tappeto d’usura) si rende necessario procedere con la temporanea chiusura della strada, al fine di permettere alla maestranze della ditta esecutrice di eseguire le opere in sicurezza, oltre che per salvaguardare la pubblica incolumità, in quanto, durante i lavori rimarranno sporgenti i pozzetti ed i chiusini messi in quota.

In una nota l’amministrazione ha fatto sapere che “si prevede, fatto salvo avverse condizioni climatiche e/o imprevisti tecnici non prevedibili, il seguente programma dei lavori:

1. dalle ore 17,00 alle ore 20,00 del giorno 05/07/2017, al termine delle operazioni di pulizia delle aree utilizzate dal mercato settimanale, si provvedera’ alla fresatura laterale del manto stradale esistente.

2. dalle ore 8,00 alle ore 18,00 del giorno 06/07/2017 si procedera’ con la messa in quota dei chiusini e dei pozzetti esistenti.

3. dalle ore 8,00 alle ore 20,00 del giorno 07/07/2017 completamento dei lavori di messa in quota dei chiusini ed inizio delle opere di asfaltatura.

4. dalle ore 8,00 alle ore 12,00 del 08/07/2017 si procedera’ con l’eventuale completamento dei lavori di asfaltatura.

Pertanto, via xv Agosto sara’ completamente chiusa al transito veicolare, dalle ore 17,00 del 05/07/2017 alle ore 12,00 del 08/07/2017 (ore notturne comprese) e nel contempo verra’ mantenuto il senso unico alternato in via xxv aprile, garantendo comunque l’accessibilita’ ai marciapiedi che saranno regolarmente transitabili.

i residenti della via potranno transitare con gli autoveicoli per accedere ai cortili interni di proprieta’ e/o autorimesse, esclusivamente in assenza di attivita’ lavorative di cantiere, ossia indicativamente dalle ore 20,00 alle ore 8,00, prestando la massimacautela ed a velocita’ moderata, precisando che nessuna responsabilita’ potra’ essere imputata al comune di luino per eventuali danni a cose e/o persone conseguenti all’accesso nell’area di cantiere, essendo di fatto la via chiusa al transito veicolare; apposita segnaletica verra’ posizionata in prossimita’ dell’accesso.

Le opere di cui al precedente punto 4) verranno eseguite solo nel caso in cui i lavori non dovessero ultimare il 07/07/2017.

“Il suddetto cronoprogramma lavori – prosegue la nota – potra’ subire variazioni in caso di avverse condizioni climatiche che non permettano il regolare svolgimento dei lavori. Si comunica infine che, tra il giorno 03/07/2017 e 04/07/2017 si procedera’ con l’adeguamento del tratto di marciapiede esistente in prossimita’ dell’attraversamento pedonale antistante la strada di accesso al parco Ferrini, attualmente non adeguato rispetto alla normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

Qualsiasi ulteriore modifica al programma lavori, verra’ comunicata tempestivamente.

Per qualsiasi necessita’ e/o ulteriori informazioni e’ possibile contattare il servizio infrastrutture – geom. gianluca giorgetti (335/388.405)”

«Ci scusiamo per i disagi arrecati dalla chiusura di via XV Agosto durante l’asfaltatura. Chiediamo la cortese collaborazione di tutti coloro che vivono nella zona.- commenta il Vice Sindaco Alessandro Casali – Per tutto il mese di luglio, proseguiranno le opere di asfaltatura come previsto dal piano»