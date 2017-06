Lavori in corso, chiusure al traffico a Biumo

Varie dai comuni

Lavori in corso a Varese. Il Comune di Varese informa che domani mattina, mercoledì 21 giugno, in via Cairoli inizieranno i lavori di riparazione di un tratto di tubazione fognaria lesionato.

Per consentire lo svolgimento dell’intervento in tempi brevi, solo per domani, sarà chiusa al traffico la via Cairoli, tra via Garibaldi a via Carcano.

Sarà però garantito l’accesso ai residenti. I lavori verranno completati in giornata e la strada verrà successivamente riaperta.