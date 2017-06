Lavori in via Manara, modifiche alla viabilità

Dal 31 maggio hanno preso il via, nell’ambito delle opere di collegamento del parco Foscolo a via Manara, i lavori di riqualificazione della pavimentazione della via Manara, la cui durata è prevista in un paio di mesi.

Sono previsti pertanto i seguenti provvedimenti viabilistici per tutti i veicoli in via Manara:

– il divieto di transito e sosta con rimozione forzata con le conseguenti direzioni obbligatorie dal civico 13 a via da Giussano;

– il doppio senso di circolazione nel tratto di via Manara da piazza Rosselli al civico 13 al fine di garantire l’accessibilità per i soli veicoli diretti al parcheggio delle piscine Manara e del Liceo Artistico P. Candiani;

– l’obbligo di dare la precedenza e la direzione obbligatoria a sinistra all’intersezione con piazza F.lli Rosselli.

L’Ufficio sicurezza viabilistica resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.