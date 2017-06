Lavori sulla ferrovia, anche i treni FS arriveranno in riva al lago

I luoghi che abbiamo visitato nella tappa di Laveno Mombello del 141Tour, il 3 agosto 2015

Da settembre i treni FS Milano-Gallarate-Laveno faranno capolinea in riva al lago Maggiore. Almeno: questa è la soluzione allo studio da parte di Regione Lombardia.

La premessa è l’interruzione prevista dall’11 giugno – data ormai imminente – al 9 dicembre 2017 sulla tratta Laveno-Luino-confine-Cadenazzo.

La tratta verso Nord sarà garantita con autobus, mentre i treni da Gallarate (e Milano) termineranno la corsa a Laveno.

Ed è su questo servizio che oggi arriva una novità importante: Regione Lombardia ha chiesto a Rfi e Ferrovienord (che sono i gestori dell’infrastruttura) la possibilità di far fare capolinea ai treni nella stazione di Laveno Lago.

È una possibilità più che interessante: la stazione Ferrovie Nord è molto più centrale rispetto alla cittadina, si trova di fronte all’imbarcadero ed è anche in condizioni estetiche migliori di quella FS.

L’operazione richiede di riattivare a questo scopo il tratto Laveno Fs-Laveno Lago, un binario che per decenni è stato usato come collegamento solo merci, salvo qualche treno speciale. «Tale possibilità potrebbe prefigurarsi già a partire dal mese di settembre, una volta terminati i lavori in fase di esecuzione da parte di RFI» spiega una nota di Regione Lombardia (sulla questione si è attivato oggi anche il consigliere regionale Luca Marsico). L’unico aspetto negativo è la prevista – e per ora ipotetica – attivazione a settembre, quando la stagione estiva sarà ormai al tramonto e quando mancheranno solo due mesi alla prevista riattivazione della ferrovia verso Nord.

Ferrovia Laveno-Luino: sostituzione con autobus

Per quanto riguarda invece la tratta chiusa al traffico ferroviario, saranno istituiti collegamenti bus sostitutivi Laveno-Luino e Luino–Cadenazzo (i viaggiatori diretti a Pino, Maccagno e Colmegna oltre che in Svizzera dovranno cambiare bus a Luino). Gli svizzeri hanno ufficializzato il loro programma per i treni Tilo, mentre Regione Lombardia dice per quanto riguarda gli altri treni “si stanno definendo gli ultimi dettagli in termini di orari, per poter garantire le corrispondenze a Laveno da/per Gallarate; numero autobus (nell’eventualità che il carico massimo di viaggiatori presenti per corsa sia superiore a 50 persone)”.

La scadenza per lo stop ai treni è ormai vicina e con essa si avvicina anche il giorno della prima prova per il nuovo servizio sostitutivo. «Non mi risultano criticità particolari da parte dal mondo pendolare, che di solito si attiva quando ci sono disagi» ha assicurato l’assessore regionale Alessandro Sorte, interpellato oggi a margine di una visita a Ferno-Lonate Pozzolo (nel sud della provincia).