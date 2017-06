Foto varie

In occasione della manifestazione italo-svizzera “Girolaghiamo”, l’associazione sportiva “Sullacqua” e la Canottieri Luino, in collaborazione con il Comune di Lavena Ponte Tresa propongono domenica 11 giugno una giornata durante la quale scoprire l’avventura dietro casa, sulle acque del Ceresio.

Durante la giornata – in cui è prevista la posa di una passerella che, eccezionalmente, collegherà le sponde opposte del lago, nella località dello Stretto di Lavena Ponte Tresa – gli amanti della natura e dell’aria aperta potranno scoprire il lago e la canoa e altre attività sportive sull’acqua rivolte a tutti, dai bambini ai nonni.

Niente motoscafi ma solo pagaie e remi per una giornata a impatto ambientale zero, durante la quale verrà proposta l’esplorazione del lago a bordo di canoe, kayak e barche da canottaggio, particolarmente indicati per muoversi in piena libertà sull’acqua, con la possibilità di raggiungere anche le zone più tranquille e nascoste, tra fondali bassi e canneti.

Le uniche raccomandazioni per partecipare attivamente sono quelle di saper nuotare e, per i minori, di essere accompagnati dai genitori.

Gli interessati che desiderano approfittare di questa piacevole esperienza saranno accompagnati dagli istruttori e saranno tutti dotati di giubbino salvagente obbligatorio.

Le attività saranno proposte dalle 10.00 alle 12.30, e dalle 14.00 alle 17.00.

Per informazioni: 328/2167707 – 335/7483319. Dettagli sul sito www.sullacqua.it e adesioni gratuite scrivendo a info@sullacqua.it