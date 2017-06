Le Donne Giuriste debuttano a Busto con un evento su conciliazione vita-lavoro

Nel museo del tessile (inserita in galleria)

A Busto Arsizio è nata una nuova realtà associativa in ambito giuridico: l’Associazione Donne Giuriste Italia sezione Busto Arsizio fa parte dell’associazione nazionale A.D.G.I., a sua volta aderente alla FIFCJ – Federation Interantionale des Femmes del Carrières Juridiques.

Ha «lo scopo di promuovere la partecipazione paritaria della donna alla vita sociale, politica e lavorativa, rimuovendo gli ostacoli normativi, amministrativi e sociali attraverso la promozione di interventi legislativi, lo studio di problemi giuridici, l’intervento a incontri nazionali ed internazionali e l’attivazione di reti con le istituzioni che si occupano dei medesimi problemi».

Il primo incontro organizzato da ADGI-Sez. Busto Arsizio si terrà a Busto Arsizio il 20 giugno 2017 al Museo del Tessile, di via Volta 6: un convegno dal titolo “Smart Working e novità in tema di lavoro autonomo”. Si confrontano sul tema l’avvocato Paola Cerullo, avv. Matteo Pagani, Fabio Montini socio fondatore di “Innovum srl”, avv. Elisabetta Cassaneti, si diversi aspetti legati alla conciliazione vita-lavoro.

L’evento, in corso di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Busto, è in programma dalle 14.30 alle 18.