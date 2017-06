Le imprese studiano come diventare eccellenze in digitale

Foto varie

Quella dello scorso 2 novembre è una data che ha segnato un passaggio importante in un settore, quello della telematica, sempre più caratterizzante la nostra società: in quel giorno, infatti, il numero degli accessi al web tramite telefonino ha superato quelli effettuati dal più tradizionale pc, da scrivania o portatile che sia.

Un passaggio significativo anche per il mondo dell’impresa e, più in generale, per l’intero sistema economico, che deve saper cogliere le opportunità che si sono aperte grazie a questo cambiamento. Ed è per questo che la prima giornata varesina del progetto nazionale “Eccellenze in Digitale 2017” ha visto affrontare nel salone Campiotti della Camera di Commercio proprio il tema della “Rivoluzione in Tasca”.

«Diventa sempre più importante che i siti elaborati dalle aziende – ha detto agli operatori presenti in sala Noemi Reina, tutor del progetto promosso da Unioncamere con Google – siano costruiti secondo una modalità “responsive”, ovvero devono poter essere navigati con sufficiente adattabilità e velocità partendo da qualsiasi schermo: quello del pc del proprio ufficio come quello dello smartphone o dal tablet. Entrando nel dettaglio tecnico, potremmo dire si tratta di “ottimizzare” il sito aziendale, strumento sempre più decisivo non solo per la divulgazione dell’attività d’impresa ma anche per l’e-commerce. Il tutto senza trascurare il fatto che anche un’app per dispositivi mobili ben realizzata può essere un modo per far crescere al meglio l’attività d’impresa».

Foto varie

Il progetto “Eccellenze in Digitale 2017”, rivolto in particolare alle medio e piccole imprese, oltre alla parte di analisi e di approfondimento teorico caratterizzante la seduta mattutina con l’indicazione delle migliori strategie per essere efficacemente online, prevede anche delle sessioni pomeridiane. Queste ultime, sempre gratuite ma con posti limitati, vuole offrire alle aziende presenti l’occasione di avviarsi concretamente, grazie al supporto del tutor, verso un percorso digitale che sia in grado di migliorare la propria competitività.

I prossimi appuntamenti del progetto “Eccellenze in Digitale 2017” sono fissati per il 19 luglio, quando si parlerà di pubblicità online, il 20 settembre, con il tema dei social network, e ancora il 20 ottobre, allorché al centro ci sarà il rapporto tra agricoltura e social media, il 20 novembre, per discutere di industria 4.0, e infine il 12 dicembre, con l’analisi dei dati web.

Come già segnalato, la partecipazione è gratuita ma occorre prenotarsi sul sito della Camera di Commercio varesina all’indirizzo web www.va.camcom.it, seguendo il percorso “Convegni e Seminari » Innovazione”