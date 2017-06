Le sere d’estate con Convergenze, tra cinema “on the road” e concerti

Tempo libero generica

Cinema nei quartieri, concerti con band di fama nazionale ai Giardini Estensi, cori gospel per le piazze della città, una notte bianca per i più piccoli. E’ lungo e intenso il programma di “Convergenze”, il festival delle associazioni varesine che quest’anno dura un’estate intera.

Il calendario è stato presentato questa mattina (giovedì 8 giugno) in Comune, vede 52 appuntamenti che si svolgeranno tra giugno e settembre e che invitano i cittadini ad uscire di casa per ascoltare un concerto, guardare un buon film, bere un aperitivo in una splendida villa. I luoghi del festival infatti, sono tanti e diversi, così come le arti che si potranno incontrare.

«Siamo particolarmente contenti di questa iniziativa che va nel senso della continuità e che presenta iniziative molto ampie - ha sottolineato l’assessore alla cultura Roberto Cecchi -. Non possiamo che essere felici di questa manifestazione».

Una manifestazione che è iniziata a Villa Toeplitz, dove il Tennis Bar ospiterà una serie di aperitivi in musica. Si continua poi con il consolidato Solevoci Festival che quest’anno fa squadra con InCanto a Varese, entrambe iniziative dedicate alla musica vocale e il canto corale: dal 9 al 18 giugno per le piazze del centro storico si esibiranno ben 27 cori e gruppi vocali con programmi musicali di ogni genere, dalla musica classica ai repertori musicali più attuali, moderni e pop. La direzione artistica è di Fausto Caravati che è protagonista, insieme ad Alessandro Zoccarato di Black & Blue della proposta musicale “Varese Summer Soul”. Un contenitore che vedrà l’incontro tra la musica black, il gospel e le sue contaminazioni per giorni di musica no-spot, dal 7 al 16 luglio.

Per gli amanti della musica indipendente invece, l’appuntamento è per il 16 giugno quando ci sarà la festa dei vent’anni di NATURArt. La cooperativa sociale invita tutti ai Giardini Estensi per una serata di musica: in scena Pan del Diavolo, Moplen e la storica band dei Bassistinti. A seguire ci sarà la Silent Disco e tutto ad ingresso libero.

Di musica si parla anche durante il “Vivamag Day”, ovvero una maratona musicale che vedrà protagoniste le band emergenti del territorio e non solo; tra i confermati Les Fleurs des Maladives, i Continual Drift e Davide Gammon. L’evento è organizzato da VivaMag, in occasione del suo settimo compleanno.

Come sempre non mancherà il cinema all’aperto, tradizione delle estati varesine. “Esterno Notte” infatti, ci sarà con la rassegna cinematografica da giugno a settembre ma anche con un appuntamento speciale in programma il 28 giugno per festeggiare i suoi trent’anni. Novità assoluta è invece il CineBici Festival, ovvero una cinque giorni (19-23 giugno) di proiezioni dedicate al mondo del ciclismo con pellicole rare e prime nazionali.

Altra bella novità sarà poi il Movie Rider, una rassegna che potrebbe risponde allo slogan “voi portate la sedia, noi portiamo il cinema”. L’associazione di Cortisonici infatti, farà tappa in diversi quartieri della città con camper e un megaschermo per proiettare film nella piazze.

Come sempre, grande attenzione anche per i più piccoli: per loro è in programma la “Notte Bianca” di Teatro Zattera che il 5 luglio propone, dalle 18 a mezzanotte, laboratori, spettacoli teatrali, truccabimbi e tanto altro.

Presenti alla conferenza stampa tutti gli operatori di Convergenze Festival.