Lega: “Il Pd a Varese perde dove governa”

Ma quale sconfitta, per la Lega Nord è invece iniziata la riscossa. Lo dicono il segretario provinciale, Matteo Bianchi, e Giuseppe Longhin, capogruppo provinciale. Una replica che rivela, sottotraccia, come il voto locale sia sempre, in realtà, utilizzato in chiave politica per il confronto democratico sul potere. Come giustamente è stato sottolineato di tutti i commenti, non si è mosso granché e hanno vinto un po’ tutti. ma con tante specifiche a seconda dei territori e dei comuni. Il segretario provinciale Pd Samuele Astuti aveva parlato di arretramento del carroccio nei comuni sotto i 15mila abitanti, ma i leghisti hanno argomenti di smentita.

Giuseppe Longhin (capogruppo in Provincia) traccia questo quadro: “Negli 11 comuni al voto la Lega Nord non aveva nessun sindaco e solo 12 consiglieri comunali.

Ora la Lega Nord ha 22 consiglieri comunali e se Galli dovesse vincere come penso a Tradate i consiglieri salirebbero a 28.

Anche per chi ha difficoltà in matematica il passaggio da 12 a 28 consiglieri comunali con in più l’acquisizione di un sindaco importante come quello della città di Tradate dovrebbe essere un concetto facile da comprendere.

Astuti pone l’esempio di Bardello (Lega +2 consiglieri), Besozzo (Lega -1), Brissago (Lega +3) e Sumirago (Lega +2) come esempi di sconfitta per la Lega senza considerare i voti del PD persi a Tradate, Cassano e Ferno.

In verità questa tornata elettorale ha sancito l’ennesimo distacco dei cittadini verso una politica mistificatrice e ciarlona, Astuti dovrebbe analizzare meglio il voto o in alternativa dire la verità”.

Matteo Bianchi (Segretario provinciale) sottolinea altri aspetti : “Con i numeri dal 2014 al 2017 il PD ha mantenuto le roccaforti come Malnate ma ha perso dappertutto dopo 5 anni di governo. Ha vinto Varese facendo un accordo con Malerba e ha mantenuto una risicata parità in Provincia (8 consiglieri contro 8 consiglieri) facendo accordi con partiti di estrema destra ma perdendo un consigliere che, essendo eletto con voti ponderati, rappresenta migliaia di voti dei cittadini.

Il PD perde dove governa, si conferma dove si nasconde dietro a finte liste civiche e vince dove fa accordi con partiti di destra”