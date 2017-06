Lega: “No allo spostamento del polo medico di via al Parco”

Cardano al Campo

«Siamo molto preoccupati per il polo medico di via al Parco. Nell’ultimo consiglio comunale, su precisa domanda del consigliere Tomasini, il sindaco non solo è stato elusivo, ma pare non riesca a disinnescare una bomba che avrà serie ripercussioni sui cittadini cardanesi, in particolare le fasce più deboli come anziani e portatori di disabilità».

Non usa giri di parole il neo segretario leghista Angelo Marana per indicare nel polo medico un problema spinoso che pare sia destinato a non risolversi velocemente.

«Negli anni passati – continua Marana – il comune aveva investito risorse pubbliche per ristrutturare un immobile dato in gestione da un privato e destinato a servire l’intera popolazione, ma nel contempo non si è mai premurato di tutelarsi nel caso in cui i canoni di locazione fossero diventati troppo onerosi. Non riusciamo a capire come si possa usare del denaro pubblico sapendo che, senza tutelarsi a priori, con canoni di locazione troppo elevati i medici se ne sarebbero andati e le risorse spese sarebbero state vanificate. Questa è un’altra grave pecca delle gestioni di centro sinistra, ereditata dal passato ma che oggi viene a galla con tutte le complicanze. Auspichiamo per tanto che questa giunta sia in grado di risolvere il problema non trasferendo il polo poichè, come previsto nel vecchio p.g.t., la sua posizione risulta strategica: permette infatti ai cittadini di recarsi a piedi per acquistare alla farmacia comunale ciò di cui ha bisogno aiutando le casse dell’azienda speciale. Spostare il polo rappresenterebbe un fallimento progettuale di grave entità da sommarsi agli altri scempi avvenuti in questi anni».