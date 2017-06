Legittima difesa, se ne parla con “L’officina delle idee”

Foto varie

L’Officina delle idee prosegue con le attività culturali all’interno dello spazio di via Solferino 3 “La città in cantiere”. L’associazione lanciata dai sindaci emeriti Gigi Farioli e Gianpietro Rossi questa volta tocca il tema della legittima difesa.

Marco Petrali, avvocato, e Nicolò Petrali, giornalista, presentano il libro che ripercorre la vicenda del loro padre, Giovanni che nel 2003 uccise un rapinatore e ferì il suo complice durante un assalto al suo negozio. L’uomo, dopo una condanna a 1 anno e 8 mesi in primo grado per omicidio colposo e lesioni colpose, è stato assolto in appello.

Il tema è ancora di attualità, alla luce degli ultimi provvedimenti votati in parlamento sul tema della legittima difesa. Modera l’incontro Gigi Farioli

L’appuntamento è per mercoledì 28 giugno alle 18, ingresso libero.