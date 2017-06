L’estate dei commercianti accende la città 

Foto varie

La crisi economica, e le casse delle amministrazioni vuote non sono una notizia, lo è invece la forza che i commercianti di Luino hanno profuso per arrivare a proporre una stagione estiva con molte date e tanti appuntamenti.

Lo hanno ricordato questa mattina i vertici di Ascom – a Luino, ma che in realtà ricopre un’area più vasta che si spinge fino a Lavena Ponte Tresa e alla Valmarchirolo – nella conferenza stampa di presentazione degli eventi.

Certo «l’anno è stato particolarmente difficile», ha ricordato il direttore Luca Maria Gobbato, «gli eventi sono complessi dal punto di vista organizzativo, anche per poche serate. Però dobbiamo dare atto che nostri associati sono parte attiva, che sovvenzionano e permettono attività a beneficio di tutta la collettività. L’obiettivo di quest’anno è stato quello di mantenere ciò che abbiamo fatto, sebbene le ridotte risorse finanziarie».

Ed eccoli gli eventi: si parte il prossimo weekend (24 giugno) con la 23° edizione di Luino Moda, al parco Ferrini alle 21.30, appuntamento oramai tradizionale (fa il paio con quello di Lavena Ponte Tresa, arrivato alle 24° edizione della festa italo svizzera che sarà invece l’8 luglio a Lavena, coi fuochi) dove sarà in scena un personaggio del cabaret nel piccolo schermo, l’amato Beppe Braida.

Il 30 giugno sarà la volta del “black friday”, appuntamento che precede i saldi dove i negozianti terranno aperto fino a mezzanotte promettendo sconti agli avventori, oltre a musica in strada, bancarelle e giochi per i bimbi.

L’evento clou della stagione saranno i fuochi d’artificio del primo luglio, in concomitanza con la Festa delle forze armate e il relativo Palio remiero con musica, bancarelle e fuochi nel circuito “Fiori di fuoco”: grazie alla Croce Rossa Italiana vi sarà la possibilità di godersi lo spettacolo pirotecnico seduti col naso all’insù in prima e seconda fila in posti a pagamento: parte dell’incasso sarà devoluto alle attività Cri. Questo è l’evento dove sono attese più persone: a Lavena Ponte Tresa arrivano ogni anno tra le 20 e le 30 mila persone. Luino potrebbe non essere da meno.

Le convitate di pietra a questo punto, è bene subito chiarirlo, sono state le immagini della finale di Champions a Torino, solo per citare un evento recente di casa nostra ancora impresso nell’immaginario collettivo, punta dell’iceberg di una situazione che non può essere trascurata: «L’attenzione su questo tema è massima», ha assicurato Laura Frulli, consigliera con delega al turismo, e la conferma viene anche da Stefano Meloro, vice direttore Ascom Luino: «Su questo siamo al correnti di una riunione dei vertici delle forze dell’ordine che assicureranno le adeguate misure di prevenzione».

Si è parlato anche dell’ordinanza sulle bottiglie di vetro, per la quale l’associazione ha chiesto al Comune una maggiore apertura per assicurare agli esercenti – tutti, non solo i ristoratori – la possibilità di severe bevande in vetro su aree in concessione. Il confronto su questo tema è aperto «Anche se il Comune, prima di scrivere le ordinanze, avrebbe potuto almeno consultarci», hanno detto sempre dall’Ascom il vice presidente Franco Vitella e il direttore dell’Eco del Varesotto Davide Boldrini.

Gli altri appuntamenti illustrati sono stati lo street food nel weekend del 22 – 23 luglio: tutti i gestori dei chioschi ambulanti che parteciperanno daranno un contributo che servirà a coprire i costi di realizzazione della manifestazione pirotecnica. Questo evento porterà in città anche l’autoraduno Ferrari e Fiat Abarth, il venerdì sera, oltre alla musica di “millennium party”: le vie coinvolte saranno quelle del centro con la chiusura delle strade.

Uno sforzo organizzativo non da poco nel quale sarà determinante la “chiamata” ai volontari della protezione civile fatta dagli organizzatori: «Anche per poche ore, sarà fondamentale l’impegno di chi ha voglia di mettersi a disposizione per la città».